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СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/rassledovanie-1950021854.html
СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США
СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США - РИА Новости, 02.06.2024
СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США
Российские следователи завершили расследование уголовных дел двух наемников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:51
2024-06-02T15:51
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовных дел двух наемников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Для передачи в суд и заочного осуждения направлены еще два уголовных дела. Установлено, что гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за денежное вознаграждение участвовали в конфликте в составе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - сказали в ведомстве. В СК РФ отметили, что оба наемника открыто делились в социальных сетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240503/pribaltika-1943605203.html
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в мире, украина, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), латвия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Латвия
СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США

СК завершил расследование дел наемников из Латвии и США, воевавших на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовных дел двух наемников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Для передачи в суд и заочного осуждения направлены еще два уголовных дела. Установлено, что гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за денежное вознаграждение участвовали в конфликте в составе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - сказали в ведомстве.
В СК РФ отметили, что оба наемника открыто делились в социальных сетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На кладбищах в Прибалтике появляются могилы украинских наемников
3 мая, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСледственный комитет России (СК РФ)Латвия
 
 
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