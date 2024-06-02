https://ria.ru/20240602/rassledovanie-1950021854.html

СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США

СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США - РИА Новости, 02.06.2024

СК завершил расследование дел двух наемников из Латвии и США

Российские следователи завершили расследование уголовных дел двух наемников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:51

2024-06-02T15:51

2024-06-02T15:51

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовных дел двух наемников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ. "Для передачи в суд и заочного осуждения направлены еще два уголовных дела. Установлено, что гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за денежное вознаграждение участвовали в конфликте в составе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - сказали в ведомстве. В СК РФ отметили, что оба наемника открыто делились в социальных сетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240503/pribaltika-1943605203.html

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в мире, украина, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), латвия