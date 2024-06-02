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Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 02.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ольха"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенный Украиной реактивный снаряд "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:25
2024-06-02T11:25
2024-06-02T11:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенный Украиной реактивный снаряд "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго июня около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили реактивный снаряд над территорией Белгородской области.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ольха"
Минобороны: ПВО уничтожила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью