https://ria.ru/20240602/pvo-1949963722.html

Над Белгородом сработали системы ПВО

Над Белгородом сработали системы ПВО - РИА Новости, 02.06.2024

Над Белгородом сработали системы ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:30

2024-06-02T07:30

2024-06-02T07:45

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

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белгородская область

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.Губернатор отметил, что, по имеющейся информации, в Белгороде повреждений домовладений нет, осколком пробит багажник одного автомобиля.Глава региона также сообщил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки в селе Севрюково различные повреждения выявлены в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, осколками посечен один автомобиль. Помимо этого, есть повреждения на линии электропередачи.Также, по сообщению Гладкова, в поселке Майский в одном домовладении поврежден отлив и посечен один автомобиль, в селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения, а в селе Шишино осколками посечены два автомобиля, все оперативные и аварийные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

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