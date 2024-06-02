Кобзев представил на ВДНХ инвестиционные проекты Иркутской области
Губернатор Иркутской области представил на ВДНХ инвестиционные проекты региона
Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. Перспективные инвестиционные проекты Иркутской области представил на ВДНХ во время пленарной сессии глава Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Игорь Кобзев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил планы развития Иркутской области на пленарной сессии "Пространство будущего: Ангаро-Енисейский макрорегион". На заседании прозвучали выступления представителей федеральных министерств, полпредства президента РФ в Сибирском Федеральном округе, депутатов Госдумы и сенаторов РФ, губернаторов регионов СФО. Глава Приангарья Игорь Кобзев в своем выступлении напомнил, что на выставке-форуме регион представлен под девизом "Иркутская область – золотое звено России", что говорит о его мощном промышленном потенциале.
"Губернатор представил инвестиционные проекты в добывающей отрасли и машиностроении, которые имеют общенациональное стратегическое значение. Прежде всего, это проекты по добыче золота, углеводородного сырья, природного газа", - говорится в сообщении.
Игорь Кобзев отметил, что добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства занимают в структуре валового регионального продукта более 30%. На сегодняшний день по запасам драгоценного металла Иркутская область находится на первом месте в стране – на территории Приангарья сосредоточен 31% от всех запасов золота в России, по его добыче регион – в первой пятерке. Также в Приангарье насчитывается 46 месторождений углеводородного сырья. Добыча сырой нефти и природного газа занимает 20 % в структуре валового регионального продукта. Ковыктинское газоконденсатное месторождение, расположенное в Жигаловском районе, является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода. Доля машиностроительной отрасли в валовом региональном продукте выросла за пять лет в 1,2 раза, объем отгруженной продукции увеличился в 1,5 раза.
Отдельно Игорь Кобзев остановился на мерах поддержки, которое оказывает правительство Иркутской области при реализации проектов. Ежегодно докапитализируется региональный Фонд развития промышленности. За восемь лет работы Фондом предоставлено более 40 займов на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей.
Большое внимание уделяется в регионе и решению кадрового вопроса. В Иркутской области 22 вуза и 79 профессиональных образовательных организаций готовят высококлассных специалистов по самым востребованным направлениям. В настоящее время прорабатывается проект строительства в Иркутске межвузовского кампуса.