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В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки
В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки
Шесть лесных пожаров обнаружены в Бурятии за последние сутки, причина их возникновения - сухая гроза, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:04
2024-06-02T13:04
2024-06-02T13:04
происшествия
северо-байкальский район
муйский район
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 2 июн – РИА Новости. Шесть лесных пожаров обнаружены в Бурятии за последние сутки, причина их возникновения - сухая гроза, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки в республике обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стала сухая гроза", - говорится в сообщении. В общем, по данным агентства, в республике продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 30 686,13 гектаров. На тушении задействованы 347 человек и 54 единицы техники. Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где горит, по последним данным, 29 550,5 гектаров леса. В паблике "Весь Улан-Удэ" появились кадры этого пожара, снятые из кабины поезда.
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северо-байкальский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-байкальский район, муйский район, природные пожары в россии
Происшествия, Северо-Байкальский район, Муйский район, Природные пожары в России
В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки
В Бурятии за сутки вспыхнули шесть лесных пожаров из-за сухой грозы