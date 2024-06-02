https://ria.ru/20240602/pozhary-1949997556.html

В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки

В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.06.2024

В Бурятии выявили шесть лесных пожаров за сутки

Шесть лесных пожаров обнаружены в Бурятии за последние сутки, причина их возникновения - сухая гроза, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:04

2024-06-02T13:04

2024-06-02T13:04

происшествия

северо-байкальский район

муйский район

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 2 июн – РИА Новости. Шесть лесных пожаров обнаружены в Бурятии за последние сутки, причина их возникновения - сухая гроза, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки в республике обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стала сухая гроза", - говорится в сообщении. В общем, по данным агентства, в республике продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 30 686,13 гектаров. На тушении задействованы 347 человек и 54 единицы техники. Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где горит, по последним данным, 29 550,5 гектаров леса. В паблике "Весь Улан-Удэ" появились кадры этого пожара, снятые из кабины поезда.

https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html

северо-байкальский район

муйский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северо-байкальский район, муйский район, природные пожары в россии