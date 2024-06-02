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В России потушили 48 природных пожаров за сутки
В России потушили 48 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
В России потушили 48 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:37
2024-06-02T11:37
2024-06-02T11:37
происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3697 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 июня в России действовали 96 лесных пожаров на площади 104 236 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 50990 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 48 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров