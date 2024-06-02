https://ria.ru/20240602/pozhary-1949986002.html

В России потушили 48 природных пожаров за сутки

В России потушили 48 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.06.2024

В России потушили 48 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:37

2024-06-02T11:37

2024-06-02T11:37

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3697 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 июня в России действовали 96 лесных пожаров на площади 104 236 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 50990 гектарах.

https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии