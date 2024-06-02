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В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании
В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 02.06.2024
В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании на улице Молодогвардейской в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:58
2024-06-02T23:58
2024-06-02T23:58
происшествия
новокуйбышевск
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самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА , 3 июн - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании на улице Молодогвардейской в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщали, что 2 июня в 8.06 мск получили данные о пожаре в административном здании на улице Молодогвардейская в Новокуйбышевске. Пожарные установили, что изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В 10.35 мск пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. "В 21.15 (20.15 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
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происшествия, новокуйбышевск, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новокуйбышевск, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании
МЧС: в Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании