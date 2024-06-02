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В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании

В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 02.06.2024

В Новокуйбышевске потушили пожар в административном здании

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании на улице Молодогвардейской в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T23:58

2024-06-02T23:58

2024-06-02T23:58

происшествия

новокуйбышевск

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА , 3 июн - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании на улице Молодогвардейской в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщали, что 2 июня в 8.06 мск получили данные о пожаре в административном здании на улице Молодогвардейская в Новокуйбышевске. Пожарные установили, что изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В 10.35 мск пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. "В 21.15 (20.15 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

новокуйбышевск

россия

самарская область

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происшествия, новокуйбышевск, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)