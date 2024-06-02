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В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ - РИА Новости, 02.06.2024
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19:41 02.06.2024 (обновлено: 19:56 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html
В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ
В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ - РИА Новости, 02.06.2024
В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ
Возгорание на Ухтинском НПЗ в Коми, в результате которого, по данным Ростехнадзора, погибли два работника подрядной организации, ликвидировано, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:41
2024-06-02T19:56
происшествия
россия
ухта
владимир уйба
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Возгорание на Ухтинском НПЗ в Коми, в результате которого, по данным Ростехнадзора, погибли два работника подрядной организации, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону."В 19.30 пожар ликвидирован", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье ГУМЧС России по республике Коми информировало о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города). По данным ведомства, пострадали три человека. В СУСК по Коми сообщали, что в результате возгорания "есть погибшие и пострадавшие", не уточняя число погибших. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".Как сообщило позднее Печорское управление Ростехнадзора, где создана комиссия для расследования причин инцидента, при возгорании на Ухтинском НПЗ погибли два работника подрядной организации "Центр-тест", еще один находится в тяжелом состоянии.Причиной пожара на НПЗ в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, инцидент не связан с атакой беспилотников, сообщал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание в резервуаре с мазутом.Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее был выведен из эксплуатации. Предприятие работает в штатном режиме.
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происшествия, россия, ухта, владимир уйба, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Россия, Ухта, Владимир Уйба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Коми потушили пожар на Ухтинском НПЗ

МЧС: в республике Коми ликвидировали возгорание на Ухтинском НПЗ

© МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
© МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Возгорание на Ухтинском НПЗ в Коми, в результате которого, по данным Ростехнадзора, погибли два работника подрядной организации, ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.
"В 19.30 пожар ликвидирован", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
© МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
© МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
Ранее в воскресенье ГУМЧС России по республике Коми информировало о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города). По данным ведомства, пострадали три человека. В СУСК по Коми сообщали, что в результате возгорания "есть погибшие и пострадавшие", не уточняя число погибших. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Как сообщило позднее Печорское управление Ростехнадзора, где создана комиссия для расследования причин инцидента, при возгорании на Ухтинском НПЗ погибли два работника подрядной организации "Центр-тест", еще один находится в тяжелом состоянии.
Причиной пожара на НПЗ в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, инцидент не связан с атакой беспилотников, сообщал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание в резервуаре с мазутом.
Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее был выведен из эксплуатации. Предприятие работает в штатном режиме.
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ПроисшествияРоссияУхтаВладимир УйбаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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