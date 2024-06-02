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СК сообщил о погибших при пожаре на НПЗ в Ухте - РИА Новости, 02.06.2024
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15:30 02.06.2024 (обновлено: 16:13 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950018747.html
СК сообщил о погибших при пожаре на НПЗ в Ухте
СК сообщил о погибших при пожаре на НПЗ в Ухте - РИА Новости, 02.06.2024
СК сообщил о погибших при пожаре на НПЗ в Ухте
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли и пострадали люди, сообщило региональное следственное управление в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:30
2024-06-02T16:13
происшествия
ухта
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. При пожаре на НПЗ в Ухте погибли и пострадали люди, сообщило региональное следственное управление в Telegram-канале. "По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет заключения.Количество погибших не уточняется.Как сообщал глава Коми Владимир Уйба, на нефтеперерабатывающем предприятии в четырех километрах от Ухты загорелся резервуар с мазутом. Причиной пожара, по предварительной информации, стало несоблюдение правил безопасности. Уйба подчеркнул, что инцидент не связан с атакой беспилотников. ГУ МЧС России по Коми информировало, что пострадали три сотрудника.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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ухта
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происшествия, ухта, следственный комитет россии (ск рф), республика коми
Происшествия, Ухта, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Коми
СК сообщил о погибших при пожаре на НПЗ в Ухте

СК сообщил о погибших и пострадавших при пожаре на НПЗ в Ухте, заведено дело

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : МЧС России
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. При пожаре на НПЗ в Ухте погибли и пострадали люди, сообщило региональное следственное управление в Telegram-канале.
"По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", — говорится в публикации.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет заключения.
Количество погибших не уточняется.
Как сообщал глава Коми Владимир Уйба, на нефтеперерабатывающем предприятии в четырех километрах от Ухты загорелся резервуар с мазутом. Причиной пожара, по предварительной информации, стало несоблюдение правил безопасности. Уйба подчеркнул, что инцидент не связан с атакой беспилотников.
ГУ МЧС России по Коми информировало, что пострадали три сотрудника.
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ПроисшествияУхтаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Коми
 
 
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