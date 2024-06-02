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В Тверской области потушили открытый огонь на лодочной станции
В Тверской области потушили открытый огонь на лодочной станции - РИА Новости, 02.06.2024
В Тверской области потушили открытый огонь на лодочной станции
Открытое горение ликвидировано на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:13
2024-06-02T15:13
2024-06-02T15:13
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что лодочная станция горит на площади 500 квадратных метров в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", предварительно, пострадавших нет. К месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области потушили открытый огонь на лодочной станции
МЧС: в Тверской области потушили открытый огонь на лодочной станции