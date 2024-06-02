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В Тверской области загорелась лодочная станция - РИА Новости, 02.06.2024
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14:07 02.06.2024 (обновлено: 14:38 02.06.2024)
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В Тверской области загорелась лодочная станция
В Тверской области загорелась лодочная станция - РИА Новости, 02.06.2024
В Тверской области загорелась лодочная станция
Лодочная станция горит на площади 500 квадратных метров в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", предварительно, пострадавших РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:07
2024-06-02T14:38
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лодочная станция горит на площади 500 квадратных метров в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка". По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение лодочной станции на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области загорелась лодочная станция

МЧС: в Тверской области загорелась лодочная станция на площади 500 "квадратов"

© СоцсетиЛодочная станция горит в Кимрском муниципальном округе Тверской области
Лодочная станция горит в Кимрском муниципальном округе Тверской области
© Соцсети
Лодочная станция горит в Кимрском муниципальном округе Тверской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лодочная станция горит на площади 500 квадратных метров в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в Кимрском муниципальном округе Тверской области на территории СНТ "Чайка". По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение лодочной станции на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.
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