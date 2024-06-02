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В Ростовской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 02.06.2024
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14:04 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950007463.html
В Ростовской области локализовали лесной пожар
В Ростовской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 02.06.2024
В Ростовской области локализовали лесной пожар
Пожарные локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:04
2024-06-02T14:04
происшествия
ростовская область
россия
тарасовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону. Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а в воскресенье он составил 122 гектара. В районе был введен режим повышенной готовности. "В 12.30 пожар локализован на площади 123,5 гектара", - сказал он. Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.
https://radiosputnik.ru/20240602/pozhar-1949997077.html
https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html
ростовская область
россия
тарасовский район
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происшествия, ростовская область, россия, тарасовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Тарасовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области локализовали лесной пожар

ГУМЧС: в Ростовской области локализовали лесной пожар на 123,5 гектара

© МЧС РФ Главное управление по Ростовской областиЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© МЧС РФ Главное управление по Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на 123,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону.
Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а в воскресенье он составил 122 гектара. В районе был введен режим повышенной готовности.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за лесного пожара
12:57
"В 12.30 пожар локализован на площади 123,5 гектара", - сказал он.
Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.
Учения по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В пострадавшем от паводка Олекминском районе Якутии бушуют лесные пожары
30 мая, 07:55
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияТарасовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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