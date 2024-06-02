https://ria.ru/20240602/pozhar-1950006298.html

Появились подробности пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте

Появились подробности пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте - РИА Новости, 02.06.2024

Появились подробности пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте

Три человека пострадали при возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте, сообщает ГУМЧС по республике Коми. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:57

2024-06-02T13:57

2024-06-02T14:02

происшествия

ухта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте, сообщает ГУМЧС по республике Коми.Ранее сообщалось, что произошло возгорание в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города)."По уточненным данным, было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника", - говорится в сообщении.В ликвидации возгорания задействовано 74 человека и 22 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

ухта

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми