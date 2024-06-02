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В Коми загорелся резервуарный парк нефтеперерабатывающего предприятия
В Коми загорелся резервуарный парк нефтеперерабатывающего предприятия - РИА Новости, 02.06.2024
В Коми загорелся резервуарный парк нефтеперерабатывающего предприятия
Возгорание произошло в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте, сообщают власти республики Коми в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:26
2024-06-02T13:26
2024-06-02T13:36
происшествия
ухта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте, сообщают власти республики Коми в Telegram-канале. "В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города) происходит возгорание в резервуаре РВС-10000", - говорится в сообщении властей республики. На месте работают 74 сотрудника МЧС и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html
ухта
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми
Происшествия, Ухта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми
В Коми загорелся резервуарный парк нефтеперерабатывающего предприятия
В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошел пожар