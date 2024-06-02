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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024
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13:06 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/pozhar-1949998105.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:06
2024-06-02T13:06
происшествия
тарасовский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов. Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а к утру воскресенья - 117 гектаров. "По данным региональной диспетчерской службы, площадь пройденная огнем составляет 122 гектара, в том числе верховой 60 гектаров. Ближайший населённый пункт Ефремово-Степановка (расстояние 3,5 километра), угрозы населенному пункту нет", - сказал он. Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.
https://ria.ru/20240602/pozhary-1949997556.html
тарасовский район
ростовская область
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происшествия, тарасовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тарасовский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров

В Ростовской области площадь лесного пожара выросла с 117 до 122 гектаров

© МЧС России/TelegramМесто пожара в лесничестве в Ростовской области
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов.
Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а к утру воскресенья - 117 гектаров.
«
"По данным региональной диспетчерской службы, площадь пройденная огнем составляет 122 гектара, в том числе верховой 60 гектаров. Ближайший населённый пункт Ефремово-Степановка (расстояние 3,5 километра), угрозы населенному пункту нет", - сказал он.
Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.
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ПроисшествияТарасовский районРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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