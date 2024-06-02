https://ria.ru/20240602/pozhar-1949998105.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:06
2024-06-02T13:06
2024-06-02T13:06
происшествия
тарасовский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949776941_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_c5722095f2cb2b4d284ca791d59ef3b3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов. Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а к утру воскресенья - 117 гектаров. "По данным региональной диспетчерской службы, площадь пройденная огнем составляет 122 гектара, в том числе верховой 60 гектаров. Ближайший населённый пункт Ефремово-Степановка (расстояние 3,5 километра), угрозы населенному пункту нет", - сказал он. Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.
https://ria.ru/20240602/pozhary-1949997556.html
тарасовский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949776941_163:0:1114:713_1920x0_80_0_0_8de12b9ad61851ba73afc423e953d97f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарасовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тарасовский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
В Ростовской области площадь лесного пожара выросла с 117 до 122 гектаров