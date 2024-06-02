https://ria.ru/20240602/pozhar-1949998105.html

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:06

2024-06-02T13:06

2024-06-02T13:06

происшествия

тарасовский район

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 122 гектаров, угрозы ближайшему населенному пункту нет, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов. Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, а к утру воскресенья - 117 гектаров. "По данным региональной диспетчерской службы, площадь пройденная огнем составляет 122 гектара, в том числе верховой 60 гектаров. Ближайший населённый пункт Ефремово-Степановка (расстояние 3,5 километра), угрозы населенному пункту нет", - сказал он. Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.

https://ria.ru/20240602/pozhary-1949997556.html

тарасовский район

ростовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, тарасовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)