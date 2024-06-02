https://ria.ru/20240602/pozhar-1949996251.html

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара - РИА Новости, 02.06.2024

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара

Режим повышенной готовности ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за крупного лесного пожара, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:55

2024-06-02T12:55

2024-06-02T13:05

ростовская область

тарасовский район

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Тарасовском районе Ростовской области из-за крупного лесного пожара, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков.Пожар в лесничестве возник в субботу днем. К вечеру огонь охватил более 43 гектаров, в настоящее время его площадь составляет 122 гектара."В Тарасовском районе введен режим повышенной готовности из-за лесного пожара... Тушение осложняет жаркая и сухая погода, но огнеборцы делают всё возможное, чтобы локализовать возгорание в кратчайшие сроки", - сказал Бодряков.Он добавил, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет, сил и средств достаточно, чтобы бороться с огнем.Всего в тушении лесного пожара участвуют почти 280 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил 12 сбросов общим объемом 42 тысячи литров.

https://ria.ru/20240527/chs-1948517395.html

ростовская область

тарасовский район

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ростовская область, тарасовский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)