https://ria.ru/20240602/pozhar-1949977054.html

В Самарской области загорелось административное здание

В Самарской области загорелось административное здание - РИА Новости, 02.06.2024

В Самарской области загорелось административное здание

Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:06

2024-06-02T10:06

2024-06-02T10:41

происшествия

новокуйбышевск

самарская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949977284_0:0:427:240_1920x0_80_0_0_1a5e2435f327edacfb8e5d1870f194a5.jpg

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 9.06 (8.06 мск) 02.06.2024 поступило сообщение, что горит административное здание по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 14. Пожар на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 49 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html

новокуйбышевск

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокуйбышевск, самарская область, россия