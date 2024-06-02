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В Самарской области загорелось административное здание
В Самарской области загорелось административное здание - РИА Новости, 02.06.2024
В Самарской области загорелось административное здание
Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:06
2024-06-02T10:06
2024-06-02T10:41
происшествия
новокуйбышевск
самарская область
россия
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САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 9.06 (8.06 мск) 02.06.2024 поступило сообщение, что горит административное здание по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 14. Пожар на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 49 человек и 15 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокуйбышевск, самарская область, россия
Происшествия, Новокуйбышевск, Самарская область, Россия
В Самарской области загорелось административное здание
В Новокуйбышевске загорелось административное здание на площади 500 кв метров