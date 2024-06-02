Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 02.06.2024 (обновлено: 10:04 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pozhar-1949960988.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров - РИА Новости, 02.06.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области к 06:00 мск достигла 117 гектаров, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:46
2024-06-02T10:04
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ми-8 амтш
тарасовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949961733_0:62:800:512_1920x0_80_0_0_82965c168a71d02afce76572bf40a684.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области к 06:00 мск достигла 117 гектаров, сообщил региональный главк МЧС."Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует", — говорится в релизе.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве вечером 31 мая, предположительно из-за удара молнии. Утром следующего дня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров, но в 15:15 стало известно о новом возгорании — в Ефремово-Степановском участковом лесничестве (входит в состав Тарасовского лесничества).Первоначально площадь возгорания составляла 15 гектаров, но к 21:00 огонь охватил уже 37 гектаров, а к 21:47 — 43,2 гектара.Пожар ликвидируют 280 специалистов, среди которых 153 сотрудника МЧС, а также 42 единицы техники. Вертолет Ми-8 совершил 12 вылетов, сбросив 42 тонны воды.
ростовская область
россия
тарасовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949961733_58:0:797:554_1920x0_80_0_0_7158f5cd523901ed40cb0f40e5722d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ми-8 амтш, тарасовский район
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ми-8 АМТШ, Тарасовский район

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров

© МЧС РФ Главное управление по Ростовской областиЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© МЧС РФ Главное управление по Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области к 06:00 мск достигла 117 гектаров, сообщил региональный главк МЧС.
"Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует", — говорится в релизе.
Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве вечером 31 мая, предположительно из-за удара молнии. Утром следующего дня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров, но в 15:15 стало известно о новом возгорании — в Ефремово-Степановском участковом лесничестве (входит в состав Тарасовского лесничества).
Первоначально площадь возгорания составляла 15 гектаров, но к 21:00 огонь охватил уже 37 гектаров, а к 21:47 — 43,2 гектара.
Пожар ликвидируют 280 специалистов, среди которых 153 сотрудника МЧС, а также 42 единицы техники. Вертолет Ми-8 совершил 12 вылетов, сбросив 42 тонны воды.
 
ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМи-8 АМТШТарасовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала