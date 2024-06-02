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В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА
В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА
Кровля магазина "Магнит" загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T02:21
2024-06-02T02:21
2024-06-02T02:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кровля магазина "Магнит" загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет", — написал он. На снимке, опубликованном в сообщении главы региона, видно, как полыхает кровля магазина "Магнит", также в кадр попали спасатели, которые принялись к тушению очага возгорания. Добавляется, что на месте работают оперативные службы.Поселок Ивня расположен в северо-западной части Белгородской области в 57 километрах от Белгорода.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА
Гладков: в Белгородской области загорелась крыша магазина после взрыва дрона ВСУ