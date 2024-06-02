https://ria.ru/20240602/pozhar-1949951996.html

В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА

В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгородской области загорелась кровля магазина после атаки БПЛА

Кровля магазина "Магнит" загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T02:21

2024-06-02T02:21

2024-06-02T02:43

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949952171_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11ca4a6ed084e97e6563b49050119ff1.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кровля магазина "Магнит" загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет", — написал он. На снимке, опубликованном в сообщении главы региона, видно, как полыхает кровля магазина "Магнит", также в кадр попали спасатели, которые принялись к тушению очага возгорания. Добавляется, что на месте работают оперативные службы.Поселок Ивня расположен в северо-западной части Белгородской области в 57 километрах от Белгорода.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия