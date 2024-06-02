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При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 02.06.2024 (обновлено: 20:45 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/postradavshie-1950051921.html
При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей
При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024
При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:35
2024-06-02T20:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
макеевка
мариуполь
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин."Восемь мирных жителей республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его данным, в Макеевке ранения получили получили женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. В Пантелеймоновке от обстрелов пострадала женщина 1933 года рождения. В Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета при расчистке территории ранены трое рабочих – мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения.Кроме того, при атаке ВСУ по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу "Силур" ранения получили две сотрудницы предприятия, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии.В результате обстрелов также было повреждено здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода "Силур" в Харцызске.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
донецкая народная республика
макеевка
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, макеевка, мариуполь, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Макеевка, Мариуполь, Денис Пушилин
При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей

Пушилин: при украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Восемь мирных жителей республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
По его данным, в Макеевке ранения получили получили женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. В Пантелеймоновке от обстрелов пострадала женщина 1933 года рождения. В Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета при расчистке территории ранены трое рабочих – мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения.
Кроме того, при атаке ВСУ по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу "Силур" ранения получили две сотрудницы предприятия, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
В результате обстрелов также было повреждено здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода "Силур" в Харцызске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияМакеевкаМариупольДенис Пушилин
 
 
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