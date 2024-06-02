https://ria.ru/20240602/postradavshie-1950051921.html

При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей

При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024

При украинском обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T20:35

2024-06-02T20:35

2024-06-02T20:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

макеевка

мариуполь

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин."Восемь мирных жителей республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его данным, в Макеевке ранения получили получили женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. В Пантелеймоновке от обстрелов пострадала женщина 1933 года рождения. В Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета при расчистке территории ранены трое рабочих – мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения.Кроме того, при атаке ВСУ по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу "Силур" ранения получили две сотрудницы предприятия, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии.В результате обстрелов также было повреждено здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода "Силур" в Харцызске.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецкая народная республика

макеевка

мариуполь

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, макеевка, мариуполь, денис пушилин