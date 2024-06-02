Рейтинг@Mail.ru
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 02.06.2024 (обновлено: 20:44 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/postradavshie-1950051542.html
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу - РИА Новости, 02.06.2024
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу
Трое пострадавших, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:31
2024-06-02T20:44
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
рыльский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 июн – РИА Новости. Трое пострадавших, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Утром в воскресенье трое мирных жителей пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль."Семья, получившая ранения и ожоги после атаки украинского коптера недалеко от села Крупец Рыльского района, переведена из ЦРБ в Курскую областную клиническую больницу. Здесь всем троим пострадавшим, в том числе пятнадцатилетней девочке, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием ликвидировали и обезвредили 14 украинских дронов в приграничных районах Курской области.Смирнов добавил, что в воскресенье противник наносил удары по приграничным посëлкам Тëткино и Политотдельский, а также по пяти сёлам и деревням. Обошлось без пострадавших."После сброса взрывного устройства на хуторе Титове осколками повреждены одно домовладение и легковой автомобиль. В деревне Елизаветовке атака дрона-камикадзе привела к пожару в одном из жилых домов. Спасатели приступят к ликвидации возгорания, когда позволит обстановка. В селе Волфино взрывом повреждены дом, дворовые постройки и легковой автомобиль", - добавил Смирнов.Глава региона пообещал собственникам оказать помощь с восстановлением повреждённого имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950022193.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , рыльский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Рыльский район
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу

Трех пострадавших от дрона ВСУ в Курской области доставили в больницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 июн – РИА Новости. Трое пострадавших, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Утром в воскресенье трое мирных жителей пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Семья, получившая ранения и ожоги после атаки украинского коптера недалеко от села Крупец Рыльского района, переведена из ЦРБ в Курскую областную клиническую больницу. Здесь всем троим пострадавшим, в том числе пятнадцатилетней девочке, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием ликвидировали и обезвредили 14 украинских дронов в приграничных районах Курской области.
Смирнов добавил, что в воскресенье противник наносил удары по приграничным посëлкам Тëткино и Политотдельский, а также по пяти сёлам и деревням. Обошлось без пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
"После сброса взрывного устройства на хуторе Титове осколками повреждены одно домовладение и легковой автомобиль. В деревне Елизаветовке атака дрона-камикадзе привела к пожару в одном из жилых домов. Спасатели приступят к ликвидации возгорания, когда позволит обстановка. В селе Волфино взрывом повреждены дом, дворовые постройки и легковой автомобиль", - добавил Смирнов.
Глава региона пообещал собственникам оказать помощь с восстановлением повреждённого имущества.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Рыльский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала