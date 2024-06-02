https://ria.ru/20240602/postradavshie-1950051542.html
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу - РИА Новости, 02.06.2024
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу
Трое пострадавших, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:31
2024-06-02T20:31
2024-06-02T20:44
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
рыльский район
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ВОРОНЕЖ, 2 июн – РИА Новости. Трое пострадавших, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Утром в воскресенье трое мирных жителей пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль."Семья, получившая ранения и ожоги после атаки украинского коптера недалеко от села Крупец Рыльского района, переведена из ЦРБ в Курскую областную клиническую больницу. Здесь всем троим пострадавшим, в том числе пятнадцатилетней девочке, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием ликвидировали и обезвредили 14 украинских дронов в приграничных районах Курской области.Смирнов добавил, что в воскресенье противник наносил удары по приграничным посëлкам Тëткино и Политотдельский, а также по пяти сёлам и деревням. Обошлось без пострадавших."После сброса взрывного устройства на хуторе Титове осколками повреждены одно домовладение и легковой автомобиль. В деревне Елизаветовке атака дрона-камикадзе привела к пожару в одном из жилых домов. Спасатели приступят к ликвидации возгорания, когда позволит обстановка. В селе Волфино взрывом повреждены дом, дворовые постройки и легковой автомобиль", - добавил Смирнов.Глава региона пообещал собственникам оказать помощь с восстановлением повреждённого имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , рыльский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Рыльский район
Трех пострадавших от обстрела в Курской области доставили в больницу
Трех пострадавших от дрона ВСУ в Курской области доставили в больницу
ВОРОНЕЖ, 2 июн – РИА Новости.
Трое пострадавших
, в том числе пятнадцатилетняя девушка, доставлены в Курскую областную больницу с ранениями и ожогами после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Утром в воскресенье трое мирных жителей пострадали в Рыльском районе
Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль.
"Семья, получившая ранения и ожоги после атаки украинского коптера недалеко от села Крупец Рыльского района, переведена из ЦРБ в Курскую областную клиническую больницу. Здесь всем троим пострадавшим, в том числе пятнадцатилетней девочке, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием ликвидировали и обезвредили 14 украинских дронов в приграничных районах Курской области.
Смирнов добавил, что в воскресенье противник наносил удары по приграничным посëлкам Тëткино и Политотдельский, а также по пяти сёлам и деревням. Обошлось без пострадавших.
"После сброса взрывного устройства на хуторе Титове осколками повреждены одно домовладение и легковой автомобиль. В деревне Елизаветовке атака дрона-камикадзе привела к пожару в одном из жилых домов. Спасатели приступят к ликвидации возгорания, когда позволит обстановка. В селе Волфино взрывом повреждены дом, дворовые постройки и легковой автомобиль", - добавил Смирнов.
Глава региона пообещал собственникам оказать помощь с восстановлением повреждённого имущества.