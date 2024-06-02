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При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек - РИА Новости, 02.06.2024
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек
Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал CNN Portugal. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:37
2024-06-02T23:37
2024-06-02T23:41
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал CNN Portugal. Как указывает телеканал, самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов, которые летают на "Як-52". "Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, один из самолетов рухнул, а другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. ВВС Португалии подтвердили на своей странице в соцсети X информацию о столкновении, но не сообщили о возможных жертвах и пострадавших. Согласно ВВС, самолеты столкнулись во время демонстрации фигур высшего пилотажа. Телеканал добавляет, что из-за столкновения самолетов мероприятие, проходившее в рамках празднования 72-летия ВВС, было отменено.
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в мире, португалия
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек
CNN Portugal: в Португалии при столкновении самолетов погиб человек, 1 пострадал
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал
CNN Portugal.
Как указывает телеканал, самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов, которые летают на "Як-52".
"Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, один из самолетов рухнул, а другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить.
ВВС Португалии подтвердили на своей странице в соцсети X информацию о столкновении, но не сообщили о возможных жертвах и пострадавших. Согласно ВВС, самолеты столкнулись во время демонстрации фигур высшего пилотажа.
Телеканал добавляет, что из-за столкновения самолетов мероприятие, проходившее в рамках празднования 72-летия ВВС, было отменено.