Рейтинг@Mail.ru
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 02.06.2024 (обновлено: 23:41 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/portugaliya-1950067292.html
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек - РИА Новости, 02.06.2024
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек
Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал CNN Portugal. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:37
2024-06-02T23:41
в мире
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/74/1560067490_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_604bdcbfbfebf3b8d7aa81c97d253ee3.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал CNN Portugal. Как указывает телеканал, самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов, которые летают на "Як-52". "Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, один из самолетов рухнул, а другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. ВВС Португалии подтвердили на своей странице в соцсети X информацию о столкновении, но не сообщили о возможных жертвах и пострадавших. Согласно ВВС, самолеты столкнулись во время демонстрации фигур высшего пилотажа. Телеканал добавляет, что из-за столкновения самолетов мероприятие, проходившее в рамках празднования 72-летия ВВС, было отменено.
https://ria.ru/20240519/publico-1946976211.html
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/74/1560067490_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b775098ec73ea9c859fe4b5b12c48667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия
В мире, Португалия
При столкновении двух самолетов в Португалии погиб человек

CNN Portugal: в Португалии при столкновении самолетов погиб человек, 1 пострадал

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПортугалия
Португалия - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Португалия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии, сообщает телеканал CNN Portugal.
Как указывает телеканал, самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов, которые летают на "Як-52".
"Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, один из самолетов рухнул, а другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить.
ВВС Португалии подтвердили на своей странице в соцсети X информацию о столкновении, но не сообщили о возможных жертвах и пострадавших. Согласно ВВС, самолеты столкнулись во время демонстрации фигур высшего пилотажа.
Телеканал добавляет, что из-за столкновения самолетов мероприятие, проходившее в рамках празднования 72-летия ВВС, было отменено.
Метеор в небе над Португалией
В небе над Португалией заметили метеор
19 мая, 09:36
 
В миреПортугалия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала