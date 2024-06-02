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"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2024
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14:19 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2024
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:19
2024-06-02T14:19
общество
москва
евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю 30-градусной жары больше не ожидается. Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом - от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", - рассказал Тишковец. По его словам, по ночам будет не ниже плюс 11 - плюс 16 градусов.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве не ожидается 30-градусной жары

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМужчина гуляет с собакой у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ
Мужчина гуляет с собакой у фонтана Каменный цветок на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мужчина гуляет с собакой у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю 30-градусной жары больше не ожидается. Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом - от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", - рассказал Тишковец.
По его словам, по ночам будет не ниже плюс 11 - плюс 16 градусов.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
12:19
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЭкология в РоссииПогода
 
 
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