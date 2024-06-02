https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html

"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2024

"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:19

2024-06-02T14:19

2024-06-02T14:19

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888490816_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_68203dfcfabb7b937ee9e704276e0b1d.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю 30-градусной жары больше не ожидается. Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом - от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", - рассказал Тишковец. По его словам, по ночам будет не ниже плюс 11 - плюс 16 градусов.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949987921.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода