https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2024
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:19
2024-06-02T14:19
2024-06-02T14:19
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евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В предстоящую неделю 30-градусной жары больше не ожидается. Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом - от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", - рассказал Тишковец. По его словам, по ночам будет не ниже плюс 11 - плюс 16 градусов.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949987921.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
"Жары не будет". Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве не ожидается 30-градусной жары
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В предстоящую неделю в Москве 30-градусной жары не ожидается, днем будут по-летнему комфортные 25 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю 30-градусной жары больше не ожидается. Ежедневные и довольно интенсивные ливни с грозами не позволят атмосфере накаляться докрасна, а значит, москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным 25-градусным теплом - от плюс 22 до плюс 27, что соответствует климатическим показателям июля", - рассказал Тишковец.
По его словам, по ночам будет не ниже плюс 11 - плюс 16 градусов.