https://ria.ru/20240602/pogoda-1949987921.html

Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2024

Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

За пять рабочих дней на Москву прольется до 50 миллиметров осадков, или 65% от месячной нормы, самые интенсивные дожди будут в понедельник и четверг, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:19

2024-06-02T12:19

2024-06-02T12:20

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За пять рабочих дней на Москву прольется до 50 миллиметров осадков, или 65% от месячной нормы, самые интенсивные дожди будут в понедельник и четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю природа будет щедра на ливни. Только за пять рабочих дней на столицу прольется до 50 миллиметров осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг."Третьего июня пройдут осадки с общим количеством до 11 миллиметров, и ливнёвки могут и не справиться с наплывом воды, а 6 июня скорострельность атмосферной артиллерии в вечерний час пик достигнет критических значений – ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 миллиметров за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа. Высота грозовых облаков будет достигать 10-12 километров, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2-3 миллиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, при прохождении кучево-дождевых туч будет формироваться шкваловый ворот с усилением ветра до штормовых значений.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода