https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд

В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2024

В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд

Первый день лета в Москве установил температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 30,3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:31

2024-06-02T10:31

2024-06-02T10:31

общество

москва

строгино

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый день лета в Москве установил температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 30,3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Летний сезон в столичном регионе стартовал с рекордного тепла. На базовой столичной метеостанции ВДНХ с момента ее создания никогда столбик дневного термометра не поднимался так высоко - до плюс 30,3, что на 7-9 градусов превышает норму середины лета", - рассказал Тишковец. Он отметил, что до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году - плюс 28,8. Однако за всю метеоисторию Москвы рекорд остается за 1921 годом - плюс 33,1. "Тридцатиградусная жара отмечалась также в центре Москвы, на Балчуге, плюс 31,3 и в Строгино плюс 30,5. В Подмосковье "30+" отметили 16 метеостанций: Красногорск, Долгопрудный, Подмосковная, Внуково, Домодедово, Горки Ленинские, Люберцы, Железнодорожный, Электроугли, Павловский Посад, Воскресенск, Егорьевск, Михнево, Коломна, Луховицы и Пушкино", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html

москва

строгино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец