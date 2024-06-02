https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 02.06.2024
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
Первый день лета в Москве установил температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 30,3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:31
2024-06-02T10:31
2024-06-02T10:31
общество
москва
строгино
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый день лета в Москве установил температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 30,3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Летний сезон в столичном регионе стартовал с рекордного тепла. На базовой столичной метеостанции ВДНХ с момента ее создания никогда столбик дневного термометра не поднимался так высоко - до плюс 30,3, что на 7-9 градусов превышает норму середины лета", - рассказал Тишковец. Он отметил, что до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году - плюс 28,8. Однако за всю метеоисторию Москвы рекорд остается за 1921 годом - плюс 33,1. "Тридцатиградусная жара отмечалась также в центре Москвы, на Балчуге, плюс 31,3 и в Строгино плюс 30,5. В Подмосковье "30+" отметили 16 метеостанций: Красногорск, Долгопрудный, Подмосковная, Внуково, Домодедово, Горки Ленинские, Люберцы, Железнодорожный, Электроугли, Павловский Посад, Воскресенск, Егорьевск, Михнево, Коломна, Луховицы и Пушкино", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
Тишковец: в Москве в первый день лета воздух прогрелся до 30,3 градуса