https://ria.ru/20240602/pogoda-1949973638.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Местами грозы, град и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:37
2024-06-02T09:37
2024-06-02T09:37
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погода
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Местами грозы, град и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления, благоприятствующей развитию мощных кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние при температурном фоне, соответствующем макушке лета. Облачно с прояснениями, кратковременный ливень, до восьми миллиметров - восемь литров воды на метр квадратный, гроза, местами возможен град в диаметре до двух-трех миллиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха в городе плюс 25 - плюс 27 градусов, по области - плюс 23 - плюс 28. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются грозы, град и до плюс 27 градусов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Местами грозы, град и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления, благоприятствующей развитию мощных кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние при температурном фоне, соответствующем макушке лета. Облачно с прояснениями, кратковременный ливень, до восьми миллиметров - восемь литров воды на метр квадратный, гроза, местами возможен град в диаметре до двух-трех миллиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха в городе плюс 25 - плюс 27 градусов, по области - плюс 23 - плюс 28. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.