https://ria.ru/20240602/pavodki-1949972869.html

Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести

Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести - РИА Новости, 02.06.2024

Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести

Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести, дачных домов - до 545, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:32

2024-06-02T09:32

2024-06-02T09:32

происшествия

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941046871_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_80f0b197822c6276fd475a8a47f68db2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести, дачных домов - до 545, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на 1 июня в регионе оставались затопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог. "По состоянию на 2 июня остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте шесть жилых и 545 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 37 жилых домов, 53 дачных дома, 90 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

курганская область

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024