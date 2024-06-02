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Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести - РИА Новости, 02.06.2024
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09:32 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/pavodki-1949972869.html
Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести
Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести - РИА Новости, 02.06.2024
Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести
Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести, дачных домов - до 545, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:32
2024-06-02T09:32
происшествия
курганская область
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести, дачных домов - до 545, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на 1 июня в регионе оставались затопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог. "По состоянию на 2 июня остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте шесть жилых и 545 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 37 жилых домов, 53 дачных дома, 90 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html
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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Наводнения в России — 2024
Число затопленных домов в Курганской области снизилось до шести

МЧС: число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленный дом в СНТ "Восход" в Кургане
Затопленный дом в СНТ Восход в Кургане - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Затопленный дом в СНТ "Восход" в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до шести, дачных домов - до 545, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на 1 июня в регионе оставались затопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог.
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"По состоянию на 2 июня остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте шесть жилых и 545 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 37 жилых домов, 53 дачных дома, 90 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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