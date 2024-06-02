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В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 02.06.2024 (обновлено: 23:38 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/patriot-1950056601.html
В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России
В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России - РИА Новости, 02.06.2024
В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России
Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в эфире телеканала ARD допустил, что Киев будет... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:10
2024-06-02T23:38
специальная военная операция на украине
германия
киев
украина
в мире
россия
борис писториус
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в эфире телеканала ARD допустил, что Киев будет сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot."Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. &lt;...&gt; Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы &lt;...&gt; будут его (международное право. — Прим. ред.) соблюдать", — сказал генерал.При этом Фройдинг не уточнил, обстреливалась ли российская территория из поставленного Германией оружия.Министр обороны ФРГ Борис Писториус 30 мая сообщил, что Берлин в середине апреля решил передать Киеву третью установку Patriot.Как писало издание Bild со ссылкой на свои источники, украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО для удара по российским целям.Официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.Днем ранее, 30 мая, советники по национальной безопасности США, Франции, Великобритании и Германии договорились, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.Писториус подчеркнул, что это решение подразумевает "все" немецкие системы, переданные ВСУ. Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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германия, киев, украина, в мире, россия, борис писториус, владимир путин, сергей лавров, минобороны германии, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Украина, В мире, Россия, Борис Писториус, Владимир Путин, Сергей Лавров, Минобороны Германии, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России

Немецкий генерал допустил применение ВСУ Patriot для атаки на авиацию РФ

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в эфире телеканала ARD допустил, что Киев будет сбивать российские самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot.
"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. <...> Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы <...> будут его (международное право. — Прим. ред.) соблюдать", — сказал генерал.
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При этом Фройдинг не уточнил, обстреливалась ли российская территория из поставленного Германией оружия.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус 30 мая сообщил, что Берлин в середине апреля решил передать Киеву третью установку Patriot.
Как писало издание Bild со ссылкой на свои источники, украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО для удара по российским целям.
Официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.
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Днем ранее, 30 мая, советники по национальной безопасности США, Франции, Великобритании и Германии договорились, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.
Писториус подчеркнул, что это решение подразумевает "все" немецкие системы, переданные ВСУ.

Агрессивная риторика НАТО

В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
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Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияКиевУкраинаВ миреРоссияБорис ПисториусВладимир ПутинСергей ЛавровМинобороны ГерманииВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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