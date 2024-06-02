https://ria.ru/20240602/parlament-1949461705.html

Процедура парламентских выборов в Мексике

Процедура парламентских выборов в Мексике - РИА Новости, 02.06.2024

Процедура парламентских выборов в Мексике

В соответствии с конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (1917), законодательная власть в стране представлена двухпалатным парламентом – Генеральным... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T03:00

2024-06-02T03:00

2024-06-02T03:00

справки

мексика

мехико (город)

выборы

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949468317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c571047b8fc14c1c5a2a5ebee5acea4d.jpg

В соответствии с конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (1917), законодательная власть в стране представлена двухпалатным парламентом – Генеральным конгрессом, состоящим из Сената – 128 сенаторов и Палаты депутатов – 500 депутатов. Палата депутатов состоит из представителей нации, избираемых в полном составе каждые три года. Палата депутатов состоит из 300 депутатов, избираемых по принципу относительного большинства голосов по системе одномандатных избирательных округов, а также 200 депутатов, которые избираются по принципу пропорционального представительства по системе региональных списков кандидатов в многомандатных избирательных округах.Распределение одномандатных избирательных округов между федеральными единицами государства осуществляется согласно последней всеобщей переписи населения, однако от каждого штата не может быть избрано менее двух депутатов. Для избрания 200 депутатов Палаты депутатов по принципу пропорционального представительства по системе региональных списков создаются пять многомандатных избирательных округов.Согласно статье 54 конституции, любая политическая партия, набравшая не менее 3% от общего числа действительных голосов в многомандатных округах, будет иметь право на назначение депутатов по принципу пропорционального представительства. Ни одна политическая партия не может иметь более 300 депутатов по обоим принципам.Палата сенаторов состоит из 128 сенаторов, из которых от каждого штата и федерального округа два сенатора избираются по принципу относительного большинства и один назначается по системе первого от меньшинства. Остальные 32 сенатора избираются по принципу пропорционального представительства по единому общенациональному многомандатному избирательному округу. Палата сенаторов обновляется полностью каждые шесть лет.Согласно статье 55 конституции, депутатом может быть дееспособный гражданин Мексики по рождению, не моложе 18 лет, являющийся уроженцем субъекта федерации, в котором проводятся выборы, или проживающий в нем не менее шести месяцев, предшествующих дню выборов. Чтобы иметь возможность баллотироваться в многомандатных избирательных округах, кандидату необходимо быть уроженцем одного из субъектов федерации, в состав которого входит округ, в котором проводятся выборы, либо проживать в нем более шести месяцев до даты проведения выборов. Ценз оседлости не учитывается, если лицо отсутствует в связи с осуществлением выборной государственной должности. Кандидаты в депутаты не могут состоять на действительной военной службе в вооруженных силах, служить в полиции или жандармерии того округа, в котором проводятся выборы, в течение по меньшей мере 90 дней, предшествующих выборам. Кроме того, кандидаты не могут занимать должность главы какой-либо организации, которой конституция предоставляет автономию, должность государственного секретаря или заместителем государственного секретаря, должность главы какого-либо органа федеральной гражданской службы, если только они не оставили должность не менее чем за 90 дней до даты голосования; должности председателя Верховного суда страны, судьи, секретаря избирательного трибунала, советника президента или советника по выборам в генеральных, местных или районных советах Национального избирательного института, исполнительного секретаря, исполнительного директора или руководящую должность в институте, если только они не оставили должность не менее чем за три года до даты голосования. Губернаторы штатов и глава правительства города Мехико не могут быть избраны в депутаты в субъектах своей юрисдикции, пока их полномочия не будут прекращены.Секретари правительств федеральных образований, магистратов, федеральные и местные судьи, а также муниципальные председатели и мэры в случае города Мехико не могут быть избраны депутатами в субъектах их соответствующей юрисдикции, если они не оставили должность не менее чем за 90 дней до даты голосования. Также кандидаты в депутаты не могут быть служителем какого-либо религиозного культа и быть осужденными за ряд преступлений. Те же требования предъявляются к независимым кандидатам на пост депутата или сенатора.Согласно статье 56 конституции, для того чтобы быть избранным сенатором, необходимо отвечать тем же требованиям и цензам, которые установлены для кандидатов в депутаты, за исключением возрастного ценза – сенатор должен быть не моложе 25 лет.Сенаторы могут избираться на срок до двух периодов подряд, а депутаты Конгресса – на срок до четырех периодов подряд. Выдвижение кандидатуры может быть произведено только той же партией или любой из партий, входящих в коалицию, которые выдвинули кандидатуру, за исключением случаев, когда кандидат подал в отставку или потерял свое членство до середины срока полномочий.Депутаты и сенаторы в течение срока своих полномочий не могут выполнять никаких других функций или выполнять какую-либо другую работу в федерации или субъектах федерации, за которую выплачивается заработная плата, без предварительного разрешения соответствующей палаты. Если такое разрешение получено, то они прекращают выполнение своих представительских функций на время новой работы.Согласно статье 125 конституции, ни один человек не может занимать одновременно две федеральные должности, избираемые всенародно, ни одну должность в федерации и одну должность в субъекте федерации, которые также являются выборными, но назначенный может выбрать из двух должностей ту, которую он хочет занять. Избирательное право Мексики является всеобщим свободным, прямым, при тайном голосовании. Организация выборов является государственной функцией, которая осуществляется через Национальный избирательный институт и местные государственные органы.Выборы проводятся в первое воскресенье июня соответствующего года для избрания депутатов или сенаторов. День проведения выборов будет считается нерабочим днем на всей территории страны.Выдвигать кандидатов в депутаты или сенаторы могут политические партии, при этом как в случае относительного большинства, так и в случае пропорционального представительства списки политических партий должны возглавляться поочередно женщинами и мужчинами в каждый выборный период. Политические партии должны гарантировать гендерный паритет при выдвижении кандидатур на всенародно избранные должности в Генеральный конгресс.Выдвигаться в сенаторы или депутаты может независимый кандидат. В этом случае он подает в Национальный избирательный институт заявление о выдвижении и необходимую документацию установленного образца. Сроки для регистрации независимого кандидата в год выборов являются такими же, как и для кандидатов от партии. После его регистрации кандидату дается 90 дней для сбора подписей в поддержку своей кандидатуры на пост сенатора, 60 дней – на пост депутата. Независимому кандидату необходимо собрать не менее 2% подписей граждан от Федерального реестра избирателей, составленного по состоянию на 31 августа года, предшествовавшего выборам. Подписные листы должны включать подписи избирателей не менее чем из половины избирательных округов, в каждом из которых насчитывается не менее 1% граждан, включенных в список избирателей.В год выборов, на которых переизбираются глава федеральной исполнительной власти и две палаты конгресса, кандидаты должны быть зарегистрированы в период с 15 по 22 февраля. В год выборов, когда обновляется только Палата депутатов, кандидаты должны быть зарегистрированы в период с 22 по 29 марта.Список кандидатов и партий или коалиций, которые их выдвинули, публикуется в Официальном вестнике.Продолжительность избирательной кампании в год выборов президента, сенаторов и федеральных депутатов составляет 90 дней. В год, в котором избираются только федеральные депутаты, избирательная кампания длится 60 дней. Избирательные кампании политических партий начинаются со дня, следующего за днем регистрации кандидатов на соответствующие выборы, и должны завершиться за три дня до дня выборов.Национальный избирательный институт является органом, уполномоченным распоряжаться государственным временем на телевидении и радио, и предоставляет политическим партиям доступ к агитации на этих каналах в следующих пропорциях: 30% от общего количества времени на телевидении и радио поровну и 70% – пропорционально проценту голосов, полученных каждой политической партией на предыдущих ближайших федеральных выборах. Коалиция партий получает эфирное время следующим образом: всей коалиции будет предоставлен доступ к телевидению и радио в пределах 30%, которые должны распределяться на равной основе, как если бы это была единая партия, оставшиеся 70% времени будут распределены между партиями пропорционально полученным голосам на выборах. Коалиционное соглашение устанавливает распределение времени в каждом из этих средств массовой информации для кандидатов от коалиции. Если речь идет о частичных или гибких коалициях, то каждая партия будет реализовывать свое право на эфир отдельно, а коалиционное соглашение будет устанавливать распределение времени в каждом из этих средств массовой информации для кандидатов от коалиции и кандидатов от каждой партии. Политические партии ни при каких обстоятельствах не могут заключать договоры или приобретать, самостоятельно или через третьих лиц, время на любом виде радио или телевидения.Распространение или размещение предвыборной агитации должно осуществляться с соблюдением сроков, их изъятие или прекращение распространения должно быть произведено за три дня до дня выборов. Если агитационные материалы размещены на дорогах общего пользования, они должны быть сняты в течение семи дней после окончания дня выборов.Максимальным пределом расходов на избирательную кампанию для выборов депутатов является сумма, полученная в результате деления предела расходов на избирательную кампанию, установленного для президентских выборов (20% от финансирования избирательной кампании партий в год президентских выборов), на 300. При выборах сенаторов максимальным пределом расходов на избирательную кампанию является сумма, полученная в результате умножения суммы предела расходов на избирательную кампанию для выборов депутатов на количество округов, входящих в состав соответствующего субъекта. Для независимых кандидатов планка установлена в размере 10% от суммы, установленной для предыдущих кампаний, в зависимости от рассматриваемых выборов.Голосование начинается в 8.00 и заканчивается в 18.00. Голосование может быть закончено раньше установленного срока, если председатель и секретарь избирательного участка подтвердят, что уже проголосовали все избиратели, включенные в соответствующие списки избирателей. Открытым избирательный участок может оставаться после 18.00, если там еще находятся избиратели, не успевшие к этому времени проголосовать.Согласно статье 34 конституции Мексики, избирательным правом обладают граждане страны, которые имеют статус мексиканца, а также отвечают следующим требованиям: они достигли 18-летнего возраста и ведут достойный образ жизни. Кроме того, помимо вышеперечисленных требований, Избирательный кодекс Мексики в пункте 1 статьи 9 предусматривает, что граждане должны быть зарегистрированы в Федеральном реестре избирателей и иметь карточку для голосования. Согласно статье 36 конституции, избирательное право является обязанностью гражданина Мексики.Избиратели голосуют в том порядке, в котором они предстают перед руководящим органом избирательного участка при обязательном предъявлении своей карточки для голосования. Председатель руководящего органа участка может разрешить проголосовать гражданину, чья карточка для голосования содержит ошибки, но при этом он внесен в список избирателей в соответствии со своим местом жительства.Если избиратель внесен в избирательный список и предъявил свою карточку для голосования, ему вручается бюллетень для голосования с тем, чтобы он свободно и тайно поставил отметку в соответствующее поле. Те избиратели, которые не умеют читать или физически не могут поставить отметку в бюллетени, могут прибегнуть к помощи любого лица, которому они доверяют и которое их сопровождает. Затем избиратель складывает свой бюллетень и опускает его в урну для голосования. Секретарь участка делает отметку "проголосовал" в списке избирателей, делает отметку в карточке для голосования избирателя, воспользовавшегося своим правом голоса, наносит несмываемую жидкость на большой палец правой руки избирателя и возвращает избирателю его карточку для голосования.В специальных избирательных участках, предназначенных для проведения голосования избирателей, которые временно находятся вне своего участка для голосования, к которому они были приписаны, устанавливаются следующие правила голосования: избиратель, помимо предъявления карточки для голосования, по требованию председателя руководящего органа должен показать свой большой палец правой руки, чтобы подтвердить, что он не голосовал на другом участке. Секретарь отмечает в списке таких избирателей сведения о карточке для голосования этого избирателя. После выполнения всех требований, избирателю вручается бюллетень. Секретарь добавляет имя избирателя к числу граждан, участвовавших в данных выборах.Граждане, проживающие за границей, могут осуществлять свое право голоса по почте путем доставки бюллетеня лично в установленные урны для голосования в посольствах или консульствах или, при необходимости, в электронном виде. Граждане, которые голосуют за границей, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 34 конституции и пункту 1 статьи 9 Избирательного кодекса Мексику. Кроме того, они должны обратиться в исполнительную дирекцию Федерального реестра избирателей с просьбой о внесении их в избирательный список граждан и поименный список граждан, проживающих за границей, а также указать свой адрес проживания за границей, по которому будут отправлены избирательные бюллетени или, в соответствующих случаях, электронные средства для голосования.Предусматривается также вариант досрочного голосования на дому, если избиратель, имеющий карточку для голосования избирателя с ограниченными возможностями здоровья, подаст заявление о включении его в поименный список избирателей, участвующих в досрочном голосовании. Председатель генерального совета Национального избирательного института вручает представителям каждой политической партии свидетельство о назначениях депутатов и сенаторов по системе пропорционального представительства, о чем должно быть поставлено в известность руководящее бюро Палаты депутатов и Сената соответственно.Выборы, результаты которых своевременно не оспариваются, считаются действительными и окончательными.Если выборы признаны недействительными, объявление о дополнительных или очередных выборах должно быть сделано в течение 45 дней после завершения последнего этапа избирательного процесса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мексика

мехико (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мексика, мехико (город), выборы, политика