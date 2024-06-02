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В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 02.06.2024 (обновлено: 23:54 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/opasnost-1950068033.html
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:51
2024-06-02T23:54
специальная военная операция на украине
шебекино
безопасность
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Мэрия Белгорода также объявила о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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шебекино, безопасность, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

В Белгороде, Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Мэрия Белгорода также объявила о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБезопасностьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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