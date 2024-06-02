https://ria.ru/20240602/opasnost-1950068033.html

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T23:51

2024-06-02T23:51

2024-06-02T23:54

специальная военная операция на украине

шебекино

безопасность

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Мэрия Белгорода также объявила о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

шебекино

белгород

белгородский район

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шебекино, безопасность, белгород, белгородский район, вячеслав гладков