https://ria.ru/20240602/opasnost-1950068033.html
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:51
2024-06-02T23:51
2024-06-02T23:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Мэрия Белгорода также объявила о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
В Белгороде, Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность