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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:20
2024-06-02T23:20
2024-06-02T23:43
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгородская область, белгород, безопасность
Белгородская область, Белгород, Безопасность
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА