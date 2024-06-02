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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:43
2024-06-02T17:43
2024-06-02T17:43
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.18 мск. Через 16 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность