https://ria.ru/20240602/opasnost-1950031729.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале белгородской городской... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:20

2024-06-02T17:20

2024-06-02T17:24

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале белгородской городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгород

белгородский район

шебекино

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