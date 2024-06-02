https://ria.ru/20240602/opasnost-1949976528.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:04

2024-06-02T10:04

2024-06-02T10:04

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.38 мск. Через 16 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность