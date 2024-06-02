https://ria.ru/20240602/opasnost-1949959922.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:23
2024-06-02T06:23
2024-06-02T06:25
специальная военная операция на украине
белгород
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безопасность
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее, в 5.11 мск, губернатор сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность