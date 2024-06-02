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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:14
2024-06-02T05:14
2024-06-02T05:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность