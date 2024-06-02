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При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 02.06.2024
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20:59 02.06.2024 (обновлено: 21:07 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/obstrel-1950055032.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 02.06.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:59
2024-06-02T21:07
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
муром
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что состояние двоих раненых удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также, по словам губернатора, в селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. В селе Муром в результате обстрела повреждены два частных домах и здание магазина."Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории продолжается", - заявил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород, муром
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Муром
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека

Гладков: при обстреле ВСУ Вознесеновки под Белгородом пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Глава области добавил, что состояние двоих раненых удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также, по словам губернатора, в селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. В селе Муром в результате обстрела повреждены два частных домах и здание магазина.
"Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории продолжается", - заявил Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородМуром
 
 
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