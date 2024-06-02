https://ria.ru/20240602/obstrel-1950006533.html

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.06.2024

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:59

2024-06-02T13:59

2024-06-02T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 1 июня по 10 муниципалитетам региона было выпущено 103 снаряда. Глава области не привел количество снарядов, выпущенных по Белгороду, указывая, что город подвергся двум обстрелам. Также были зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников и 4 взрывных устройства сброшено с дронов. За отчетный день пострадали трое мирных жителей в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Различные разрушения выявлены в 45 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, здании школы, 39 автомобилях и повреждены две вышки сотовой связи. "В Белгородском районе … были выпущены 28 ракет РСЗО, 14 дронов-камиказде и сброшены с дронов 3 взрывных устройства… В Борисовском районе по сёлам Беленькое и Цаповка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по х.Павловка и с.Борки были выпущены 1 дрон-камикадзе, а также 3 мины", - написал Гладков. Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в хуторе Махнов Яковлевского горокруга, поселке Ивня Ивнянского района и селе Борисовка Волоконовского района. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов обстреляны 4 дронами-камикадзе, также были выпущены 10 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Репяховка, Илек-Пеньковка, Теребрино, Прилесье в ходе 4 обстрелов были выпущены 18 боеприпасов, а также 10 дронов-камикадзе... В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", сёлам Муром, Нижнее Берёзово-Второе и г.Шебекино выпущен 1 дрон-камикадзе, 2 БПЛА самолётного типа, которые были сбиты, сброшено с дрона взрывное устройство, а также нанесён удар 36 снарядами", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

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