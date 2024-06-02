ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 103 снаряда по Белгородской области за сутки
Разбитое окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 1 июня по 10 муниципалитетам региона было выпущено 103 снаряда. Глава области не привел количество снарядов, выпущенных по Белгороду, указывая, что город подвергся двум обстрелам. Также были зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников и 4 взрывных устройства сброшено с дронов. За отчетный день пострадали трое мирных жителей в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Различные разрушения выявлены в 45 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, здании школы, 39 автомобилях и повреждены две вышки сотовой связи.
"В Белгородском районе … были выпущены 28 ракет РСЗО, 14 дронов-камиказде и сброшены с дронов 3 взрывных устройства… В Борисовском районе по сёлам Беленькое и Цаповка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по х.Павловка и с.Борки были выпущены 1 дрон-камикадзе, а также 3 мины", - написал Гладков.
Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в хуторе Махнов Яковлевского горокруга, поселке Ивня Ивнянского района и селе Борисовка Волоконовского района. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов обстреляны 4 дронами-камикадзе, также были выпущены 10 боеприпасов в ходе 4 обстрелов.
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Репяховка, Илек-Пеньковка, Теребрино, Прилесье в ходе 4 обстрелов были выпущены 18 боеприпасов, а также 10 дронов-камикадзе... В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", сёлам Муром, Нижнее Берёзово-Второе и г.Шебекино выпущен 1 дрон-камикадзе, 2 БПЛА самолётного типа, которые были сбиты, сброшено с дрона взрывное устройство, а также нанесён удар 36 снарядами", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.