Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/obstrel-1950006533.html
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:59
2024-06-02T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 1 июня по 10 муниципалитетам региона было выпущено 103 снаряда. Глава области не привел количество снарядов, выпущенных по Белгороду, указывая, что город подвергся двум обстрелам. Также были зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников и 4 взрывных устройства сброшено с дронов. За отчетный день пострадали трое мирных жителей в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Различные разрушения выявлены в 45 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, здании школы, 39 автомобилях и повреждены две вышки сотовой связи. "В Белгородском районе … были выпущены 28 ракет РСЗО, 14 дронов-камиказде и сброшены с дронов 3 взрывных устройства… В Борисовском районе по сёлам Беленькое и Цаповка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по х.Павловка и с.Борки были выпущены 1 дрон-камикадзе, а также 3 мины", - написал Гладков. Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в хуторе Махнов Яковлевского горокруга, поселке Ивня Ивнянского района и селе Борисовка Волоконовского района. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов обстреляны 4 дронами-камикадзе, также были выпущены 10 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Репяховка, Илек-Пеньковка, Теребрино, Прилесье в ходе 4 обстрелов были выпущены 18 боеприпасов, а также 10 дронов-камикадзе... В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", сёлам Муром, Нижнее Берёзово-Второе и г.Шебекино выпущен 1 дрон-камикадзе, 2 БПЛА самолётного типа, которые были сбиты, сброшено с дрона взрывное устройство, а также нанесён удар 36 снарядами", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 103 снаряда по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 100 снарядов, трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 1 июня по 10 муниципалитетам региона было выпущено 103 снаряда. Глава области не привел количество снарядов, выпущенных по Белгороду, указывая, что город подвергся двум обстрелам. Также были зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников и 4 взрывных устройства сброшено с дронов. За отчетный день пострадали трое мирных жителей в Волоконовском районе и Шебекинском горокруге. Различные разрушения выявлены в 45 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, здании школы, 39 автомобилях и повреждены две вышки сотовой связи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
Белгородском районе … были выпущены 28 ракет РСЗО, 14 дронов-камиказде и сброшены с дронов 3 взрывных устройства… В Борисовском районе по сёлам Беленькое и Цаповка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по х.Павловка и с.Борки были выпущены 1 дрон-камикадзе, а также 3 мины", - написал Гладков.
Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в хуторе Махнов Яковлевского горокруга, поселке Ивня Ивнянского района и селе Борисовка Волоконовского района. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов обстреляны 4 дронами-камикадзе, также были выпущены 10 боеприпасов в ходе 4 обстрелов.
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Репяховка, Илек-Пеньковка, Теребрино, Прилесье в ходе 4 обстрелов были выпущены 18 боеприпасов, а также 10 дронов-камикадзе... В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", сёлам Муром, Нижнее Берёзово-Второе и г.Шебекино выпущен 1 дрон-камикадзе, 2 БПЛА самолётного типа, которые были сбиты, сброшено с дрона взрывное устройство, а также нанесён удар 36 снарядами", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
21 мая, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала