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В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/obstrel-1950003343.html
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 02.06.2024
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
Жители шести населенных пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:35
2024-06-02T13:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале глава области заявил, что село Графовка Краснояружского района находится под обстрелом и атакой дронов со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет. "В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков. По данным главы региона, возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона, в результате повреждены два легковых автомобиля. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

Гладков: шесть сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале глава области заявил, что село Графовка Краснояружского района находится под обстрелом и атакой дронов со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет.
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"В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков.
По данным главы региона, возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона, в результате повреждены два легковых автомобиля.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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