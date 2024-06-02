https://ria.ru/20240602/obstrel-1950003343.html

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 02.06.2024

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

Жители шести населенных пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:35

2024-06-02T13:35

2024-06-02T13:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале глава области заявил, что село Графовка Краснояружского района находится под обстрелом и атакой дронов со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет. "В результате артиллерийского обстрела повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков. По данным главы региона, возле Графовской общеобразовательной школы сдетонировали два FPV-дрона, в результате повреждены два легковых автомобиля. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия