https://ria.ru/20240602/obstrel-1949978466.html

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2024

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:22

2024-06-02T10:22

2024-06-02T10:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Цукуры, Алешки, Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка