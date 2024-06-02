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ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/obstrel-1949978466.html
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2024
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:22
2024-06-02T10:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Цукуры, Алешки, Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Цукуры, Алешки, Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая Каховка
 
 
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