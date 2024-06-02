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Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 02.06.2024
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14:43 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/norvegiya-1950012804.html
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 02.06.2024
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев
Норвегия может выслать обратно на Украину около тысячи беженцев, 370 из которых являются мужчинами призывного возраста, передает NRK. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:43
2024-06-02T14:43
в мире
германия
украина
норвегия
пособие по безработице
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Норвегия может выслать обратно на Украину около тысячи беженцев, 370 из которых являются мужчинами призывного возраста, передает NRK."Призыв в армию и служба в связи с военными действиями не являются обстоятельствами, которые дают основания для предоставления убежища в Норвегии", — заявили в министерстве юстиции страны.С весны 2022 года заявки на "коллективную защиту", которая предполагает предоставление вида на жительство без оценок потребности в защите, подали 77 тысяч украинцев. Однако теперь, отмечает издание, в Осло рассматривают каждое заявление в индивидуальном порядке.Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.Кроме того, издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) ранее также сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
https://ria.ru/20240527/tsentry-1948706932.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946899379.html
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в мире, германия, украина, норвегия, пособие по безработице
В мире, Германия, Украина, Норвегия, Пособие по безработице
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев

NRK: Норвегия собирается депортировать около тысячи украинских беженцев

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Норвегия может выслать обратно на Украину около тысячи беженцев, 370 из которых являются мужчинами призывного возраста, передает NRK.
"Призыв в армию и служба в связи с военными действиями не являются обстоятельствами, которые дают основания для предоставления убежища в Норвегии", — заявили в министерстве юстиции страны.
Ирландия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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С весны 2022 года заявки на "коллективную защиту", которая предполагает предоставление вида на жительство без оценок потребности в защите, подали 77 тысяч украинцев. Однако теперь, отмечает издание, в Осло рассматривают каждое заявление в индивидуальном порядке.
Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".
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Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.
Кроме того, издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) ранее также сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
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