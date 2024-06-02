https://ria.ru/20240602/nefteprodukty-1949972278.html

Посол рассказал о закупках Сенегалом нефтепродуктов из России

Посол рассказал о закупках Сенегалом нефтепродуктов из России - РИА Новости, 02.06.2024

Посол рассказал о закупках Сенегалом нефтепродуктов из России

Сенегал занимает второе место среди стран Африки южнее Сахары по закупкам российских нефтепродуктов, многие компании Дакара просят Москву найти партнеров по их... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:22

2024-06-02T09:22

2024-06-02T09:22

сенегал

россия

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенегал занимает второе место среди стран Африки южнее Сахары по закупкам российских нефтепродуктов, многие компании Дакара просят Москву найти партнеров по их закупкам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков."Объем поставок российских нефтепродуктов достаточно великий. Сенегал занимает второе место, насколько я знаю, по объемам импорта из России в странах к югу от Сахары… Многие компании к нам обращаются с просьбой подыскать им партнеров по закупкам тех или иных нефтепродуктов. Такая работа идет", - сказал Кураков.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949964800.html

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сенегал, россия, в мире