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"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева - РИА Новости, 02.06.2024
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08:00 02.06.2024 (обновлено: 08:01 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/nato-1949708317.html
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева - РИА Новости, 02.06.2024
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева
Лидеры стран НАТО опасаются, что власти Украины, как и годом ранее, испортят саммит альянса в Вашингтоне, запланированный на начало июля. Западные СМИ призывают РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:00
2024-06-02T08:01
украина
киев
сша
ян липавский
владимир зеленский
нато
g7
государственный департамент сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры стран НАТО опасаются, что власти Украины, как и годом ранее, испортят саммит альянса в Вашингтоне, запланированный на начало июля. Западные СМИ призывают Зеленского воздержаться от "невозможных" желаний, дипломаты предлагают подумать о выживании, а не о евроатлантической интеграции. О проблемах в отношениях Киева с партнерами — в материале РИА Новости.Братья по оружиюКанцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Украина еще 30 лет не сможет присоединиться к НАТО. При этом он подчеркнул, что два с половиной года назад говорил об этом Зеленскому. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт попытался сгладить углы, но получилось неубедительно. По его словам, Шольц имел в виду ситуацию, которая была до СВО, а теперь все иначе.Глава МИД Чехии Ян Липавский фактически поддержал немецкого лидера. По его мнению, сегодня Украина должна думать не об интеграции в НАТО, а о выживании. "У нас оборонный альянс. Мы не желаем ничего в этом менять", — подчеркнул он.Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит тоже сообщила журналистам, что Киеву не следует ждать официального приглашения в альянс на саммите в Вашингтоне. И уточнила: итоговая декларация мероприятия будет отличаться от прошлогодней. В частности, союзники обсуждают несколько "очень важных и полезных идей".Напомним, в 2023-м на саммите в Вильнюсе страны G7 пообещали предоставить Украине гарантии безопасности, предложив всем желающим присоединиться к их инициативе. Спустя год выяснилось, что партнеры Киева имели в виду готовность продолжить поставки оружия, но отправлять на фронт своих солдат не хотят.С другой стороны, в НАТО продолжают обсуждать разрешение Украине наносить удары по территории России в границах до 2014 года. "Прежде всего надо прекратить западную риторику страха перед эскалацией, — храбрится Липавский. — Не мы, а Россия пересекла все красные линии и не останавливается ни перед чем".По данным западных СМИ, согласие на удары в той или иной степени готовы дать около трети членов НАТО, включая Францию, Германию и США. При этом глава финской дипломатии Элина Валтонен оговорилась: Киев должен соблюдать международное право, то есть бить только по военным объектам в целях самообороны. По сведениям The Washington Post, власти США придерживаются такой же позиции, хотя публично глава Госдепа Энтони Блинкен настаивает, что Вашингтон не поощряет подобные действия украинских партнеров.Большая играОднако Киеву мало формального разрешения применять полученное от партнеров оружие по собственному усмотрению. Там хотят полноценного вступления в НАТО. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что до этого остался всего один шаг. Он очень рассчитывает на июльский саммит. "Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы", — подчеркивает он.Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что руководство США и других ключевых членов НАТО обещают Киеву прояснить свою позицию на саммите. И добавила: Киев сейчас "тестирует альянс" на способность закрыть украинское воздушное пространство.Между тем, как пишет The Telegraph, в НАТО настоятельно просили Зеленского, чтобы на саммите он не требовал невозможного. Газета привела в пример саммит в Вильнюсе, закончившийся громким скандалом. По информации западных СМИ, Зеленский так настойчиво уговаривал Джо Байдена принять Украину в НАТО и увеличить поставки оружия, что тот в гневе покинул совместный ужин. На следующее утро министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: "Мы не онлайн-магазин, и нам хотелось бы увидеть немного благодарности от Киева".Вместе с тем The Telegraph указывает на серьезные расхождения в альянсе. США и ФРГ хотят избежать всякой конкретики относительно присоединения Украины к евро-атлантической семье, потому что боятся прямого конфликта с Россией. Франция, Великобритания и Литва, напротив, предлагают внести в итоговый документ саммита слово "приглашение". В газете думают, что союзники остановятся на каком-то компромиссном варианте.Нервы на пределеДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что саммит в Вашингтоне пройдет в благоприятной для Киева обстановке и вильнюсский скандал не повторится."Евросоюз и США наращивают финансовую и военную помощь Украине. Речь уже идет об истребителях F-16, системах ПВО, крылатых ракетах. Все это Киев получит в ближайшее время. Стороны добились высокого уровня взаимодействия. Вряд ли на этом фоне возможны серьезные скандалы. Не исключены какие-то локальные конфликты из-за сроков вступления в НАТО, но, кажется, в этом направлении украинская сторона в основном удовлетворилась теми гарантиями безопасности, которые ей предоставляют члены альянса", — объяснил он.По его словам, Зеленский всегда хочет большего и поэтому "бежит впереди паровоза". В прошлом году страны Запада серьезно отставали от его желаний, так как не перевели вовремя экономику на военные рельсы, но с тех пор многое изменилось.Политолог Александр Дудчак полагает, что, хотя Запад поставляет Украине все больше оружия и боеприпасов, на ходе боевых действий это не скажется. Линия фронта отодвигается все дальше на запад, и Зеленский не может не нервничать из-за этого. Правда, он вряд ли позволит себе выступать в Вашингтоне с той же экспрессией, что в Вильнюсе."Учитывая проблемы Зеленского с легитимностью, западным партнерам еще легче избавиться от него, чем прежде. Поэтому он наверняка будет очень осторожен в высказываниях. К тому же в нынешних условиях ему могут сказать, что проблемы ВСУ связаны не с нерасторопностью НАТО, а с тем, что Киев не способен мобилизовать достаточно солдат", — рассуждает эксперт.В целом специалисты уверены: в НАТО продолжат демонстративно дистанцироваться от российско-украинского конфликта. Конечно, сделают для Киева все, что могут, но ответственность за ход боевых действий на себя не возьмут.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html
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украина, киев, сша, ян липавский, владимир зеленский, нато, g7, государственный департамент сша, f-16, олаф шольц
Украина, Киев, США, Ян Липавский, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Государственный департамент США, F-16, Олаф Шольц
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева

Политолог Дудчак: Западу теперь стало проще избавиться от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры стран НАТО опасаются, что власти Украины, как и годом ранее, испортят саммит альянса в Вашингтоне, запланированный на начало июля. Западные СМИ призывают Зеленского воздержаться от "невозможных" желаний, дипломаты предлагают подумать о выживании, а не о евроатлантической интеграции. О проблемах в отношениях Киева с партнерами — в материале РИА Новости.

Братья по оружию

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Украина еще 30 лет не сможет присоединиться к НАТО. При этом он подчеркнул, что два с половиной года назад говорил об этом Зеленскому. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт попытался сгладить углы, но получилось неубедительно. По его словам, Шольц имел в виду ситуацию, которая была до СВО, а теперь все иначе.
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
Глава МИД Чехии Ян Липавский фактически поддержал немецкого лидера. По его мнению, сегодня Украина должна думать не об интеграции в НАТО, а о выживании. "У нас оборонный альянс. Мы не желаем ничего в этом менять", — подчеркнул он.
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит тоже сообщила журналистам, что Киеву не следует ждать официального приглашения в альянс на саммите в Вашингтоне. И уточнила: итоговая декларация мероприятия будет отличаться от прошлогодней. В частности, союзники обсуждают несколько "очень важных и полезных идей".
Напомним, в 2023-м на саммите в Вильнюсе страны G7 пообещали предоставить Украине гарантии безопасности, предложив всем желающим присоединиться к их инициативе. Спустя год выяснилось, что партнеры Киева имели в виду готовность продолжить поставки оружия, но отправлять на фронт своих солдат не хотят.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
С другой стороны, в НАТО продолжают обсуждать разрешение Украине наносить удары по территории России в границах до 2014 года. "Прежде всего надо прекратить западную риторику страха перед эскалацией, — храбрится Липавский. — Не мы, а Россия пересекла все красные линии и не останавливается ни перед чем".
По данным западных СМИ, согласие на удары в той или иной степени готовы дать около трети членов НАТО, включая Францию, Германию и США. При этом глава финской дипломатии Элина Валтонен оговорилась: Киев должен соблюдать международное право, то есть бить только по военным объектам в целях самообороны. По сведениям The Washington Post, власти США придерживаются такой же позиции, хотя публично глава Госдепа Энтони Блинкен настаивает, что Вашингтон не поощряет подобные действия украинских партнеров.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Последняя надежда Украины. Угрозы НАТО вышли на новый уровень
28 мая, 08:00

Большая игра

Однако Киеву мало формального разрешения применять полученное от партнеров оружие по собственному усмотрению. Там хотят полноценного вступления в НАТО. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что до этого остался всего один шаг. Он очень рассчитывает на июльский саммит. "Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы", — подчеркивает он.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министры Польши и Украины Дональд Туск и Денис Шмыгаль во время встречи в Варшаве
Премьер-министры Польши и Украины Дональд Туск и Денис Шмыгаль во время встречи в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министры Польши и Украины Дональд Туск и Денис Шмыгаль во время встречи в Варшаве
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что руководство США и других ключевых членов НАТО обещают Киеву прояснить свою позицию на саммите. И добавила: Киев сейчас "тестирует альянс" на способность закрыть украинское воздушное пространство.
Между тем, как пишет The Telegraph, в НАТО настоятельно просили Зеленского, чтобы на саммите он не требовал невозможного. Газета привела в пример саммит в Вильнюсе, закончившийся громким скандалом. По информации западных СМИ, Зеленский так настойчиво уговаривал Джо Байдена принять Украину в НАТО и увеличить поставки оружия, что тот в гневе покинул совместный ужин. На следующее утро министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: "Мы не онлайн-магазин, и нам хотелось бы увидеть немного благодарности от Киева".
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина
Вместе с тем The Telegraph указывает на серьезные расхождения в альянсе. США и ФРГ хотят избежать всякой конкретики относительно присоединения Украины к евро-атлантической семье, потому что боятся прямого конфликта с Россией. Франция, Великобритания и Литва, напротив, предлагают внести в итоговый документ саммита слово "приглашение". В газете думают, что союзники остановятся на каком-то компромиссном варианте.

Нервы на пределе

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что саммит в Вашингтоне пройдет в благоприятной для Киева обстановке и вильнюсский скандал не повторится.
"Евросоюз и США наращивают финансовую и военную помощь Украине. Речь уже идет об истребителях F-16, системах ПВО, крылатых ракетах. Все это Киев получит в ближайшее время. Стороны добились высокого уровня взаимодействия. Вряд ли на этом фоне возможны серьезные скандалы. Не исключены какие-то локальные конфликты из-за сроков вступления в НАТО, но, кажется, в этом направлении украинская сторона в основном удовлетворилась теми гарантиями безопасности, которые ей предоставляют члены альянса", — объяснил он.
© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRTИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AFP 2024 / SIMON WOHLFAHRT
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
По его словам, Зеленский всегда хочет большего и поэтому "бежит впереди паровоза". В прошлом году страны Запада серьезно отставали от его желаний, так как не перевели вовремя экономику на военные рельсы, но с тех пор многое изменилось.
Политолог Александр Дудчак полагает, что, хотя Запад поставляет Украине все больше оружия и боеприпасов, на ходе боевых действий это не скажется. Линия фронта отодвигается все дальше на запад, и Зеленский не может не нервничать из-за этого. Правда, он вряд ли позволит себе выступать в Вашингтоне с той же экспрессией, что в Вильнюсе.
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard
"Учитывая проблемы Зеленского с легитимностью, западным партнерам еще легче избавиться от него, чем прежде. Поэтому он наверняка будет очень осторожен в высказываниях. К тому же в нынешних условиях ему могут сказать, что проблемы ВСУ связаны не с нерасторопностью НАТО, а с тем, что Киев не способен мобилизовать достаточно солдат", — рассуждает эксперт.
В целом специалисты уверены: в НАТО продолжат демонстративно дистанцироваться от российско-украинского конфликта. Конечно, сделают для Киева все, что могут, но ответственность за ход боевых действий на себя не возьмут.
 
УкраинаКиевСШАЯн ЛипавскийВладимир ЗеленскийНАТОG7Государственный департамент СШАF-16Олаф Шольц
 
 
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