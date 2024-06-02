Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html
Москвичей предупредили о грозе с градом
Москвичей предупредили о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2024
Москвичей предупредили о грозе с градом
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:56
2024-06-02T13:56
общество
погода
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие два-три часа и до 23.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_333:0:2793:1845_1920x0_80_0_0_7f280b606460184943a7599c31fae8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, москва
Общество, Погода, Москва
Москвичей предупредили о грозе с градом

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие два-три часа и до 23.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
ОбществоПогодаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала