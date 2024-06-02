https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html
Москвичей предупредили о грозе с градом
Москвичей предупредили о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2024
Москвичей предупредили о грозе с градом
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:56
2024-06-02T13:56
2024-06-02T13:56
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие два-три часа и до 23.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, погода, москва
Москвичей предупредили о грозе с градом
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье