https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html

Москвичей предупредили о грозе с градом

Москвичей предупредили о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2024

Москвичей предупредили о грозе с градом

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:56

2024-06-02T13:56

2024-06-02T13:56

общество

погода

москва

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными из-за грозы с градом в воскресенье, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие два-три часа и до 23.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, погода, москва