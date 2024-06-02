https://ria.ru/20240602/moskva-1949980368.html

На дне Москвы-реки завершили перекладку кабельных линий

На дне Москвы-реки завершили перекладку кабельных линий - РИА Новости, 02.06.2024

На дне Москвы-реки завершили перекладку кабельных линий

Специалисты завершили перекладку кабельных линий на дне Москвы-реки между Москворецкой и Раушской набережными в районе парка "Зарядье", сообщается на сайте мэра РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:51

2024-06-02T10:51

2024-06-02T10:51

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты завершили перекладку кабельных линий на дне Москвы-реки между Москворецкой и Раушской набережными в районе парка "Зарядье", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили уникальные работы по перекладке четырех кабельных линий, протянутых по дну Москвы-реки между Москворецкой и Раушской набережными в районе парка "Зарядье". Эти кабельные линии напряжением десять киловольт идут от подстанции "Раушская" и обеспечивают электроснабжение потребителей Центрального административного округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ремонта линий специалистам пришлось размыть русло, демонтировать старый и проложить новый кабель непосредственно по дну реки, так как другим способом, даже методом горизонтально направленного бурения, осуществить работы было невозможно. На сайте сообщается, что для того, чтобы реализовать этот проект, специалисты ПАО "Россети Московский регион" разработали техническое задание, включающее проведение работ с привлечением водолазов, барж и буксируемых шаланд с гидромониторами, перекладка питающих кабельных линий была выполнена в срок. "Метод признан эффективным, в 2024 году компания планирует перекладку линий еще в трех подводных переходах", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240422/moskva-1941465648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, россети московский регион