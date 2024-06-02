https://ria.ru/20240602/moshenniki-1949979539.html

Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками

Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 02.06.2024

Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками

Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:39

2024-06-02T10:39

2024-06-02T11:04

экономика

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

пмэф-2024

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для обмана россиян, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "К сожалению, говорить о переломе, действительно, пока рано. Но сейчас произошла консолидация усилий регуляторов, правоохранительных органов и компаний сферы информационной безопасности, телекоммуникаций и так далее", - сказал Голованов в ответ на вопрос о переломе в борьбе с мошенничеством. Он привел в пример систему "Антифрод", после появления которой стало невозможно подделать номер входящих телефонных звонков. Из-за этого мошенники перешли в мессенджеры - соответственно, появился запрос на ограничение мошеннических звонков в мессенджерах, а перед компаниями стала задача создать блокировку для них. "Аналогично в случае мошенничества регуляторы обращаются к банкам: зачем вы отдаете деньги мошенникам? Банки говорят - это же деньги клиента, как мы их не отдадим? Предлагают - введите лимиты. Банки ввели. А что сделали мошенники? Они стали заставлять жертв брать кредиты, сейчас их можно получить нажатием одной кнопки. Причем до ковида этого ведь не было. Соответственно, что делать? Вводятся лимиты на кредиты. И все. То есть этой лазейки, которую нашли мошенники, скоро не будет", - объяснил Голованов. Отвечая на вопрос, найдут ли мошенники другие лазейки, эксперт сказал, что "пока варианты закончились". Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024