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Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 02.06.2024
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10:39 02.06.2024 (обновлено: 11:04 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/moshenniki-1949979539.html
Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками
Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 02.06.2024
Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками
Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:39
2024-06-02T11:04
экономика
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
пмэф-2024
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для обмана россиян, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "К сожалению, говорить о переломе, действительно, пока рано. Но сейчас произошла консолидация усилий регуляторов, правоохранительных органов и компаний сферы информационной безопасности, телекоммуникаций и так далее", - сказал Голованов в ответ на вопрос о переломе в борьбе с мошенничеством. Он привел в пример систему "Антифрод", после появления которой стало невозможно подделать номер входящих телефонных звонков. Из-за этого мошенники перешли в мессенджеры - соответственно, появился запрос на ограничение мошеннических звонков в мессенджерах, а перед компаниями стала задача создать блокировку для них. "Аналогично в случае мошенничества регуляторы обращаются к банкам: зачем вы отдаете деньги мошенникам? Банки говорят - это же деньги клиента, как мы их не отдадим? Предлагают - введите лимиты. Банки ввели. А что сделали мошенники? Они стали заставлять жертв брать кредиты, сейчас их можно получить нажатием одной кнопки. Причем до ковида этого ведь не было. Соответственно, что делать? Вводятся лимиты на кредиты. И все. То есть этой лазейки, которую нашли мошенники, скоро не будет", - объяснил Голованов. Отвечая на вопрос, найдут ли мошенники другие лазейки, эксперт сказал, что "пока варианты закончились". Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html
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экономика, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024
Экономика, Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2024
Эксперт рассказал о консолидации ЦБ и силовиков в борьбе с мошенниками

Эксперт Голованов: ЦБ и силовики перекрыли почти все лазейки для обмана россиян

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / PeopleImages
Программист во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Регуляторы, правоохранители, компании сферы информационной безопасности, телекоммуникаций объединили свои усилия и перекрыли мошенникам почти все лазейки для обмана россиян, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"К сожалению, говорить о переломе, действительно, пока рано. Но сейчас произошла консолидация усилий регуляторов, правоохранительных органов и компаний сферы информационной безопасности, телекоммуникаций и так далее", - сказал Голованов в ответ на вопрос о переломе в борьбе с мошенничеством.
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Он привел в пример систему "Антифрод", после появления которой стало невозможно подделать номер входящих телефонных звонков. Из-за этого мошенники перешли в мессенджеры - соответственно, появился запрос на ограничение мошеннических звонков в мессенджерах, а перед компаниями стала задача создать блокировку для них.
"Аналогично в случае мошенничества регуляторы обращаются к банкам: зачем вы отдаете деньги мошенникам? Банки говорят - это же деньги клиента, как мы их не отдадим? Предлагают - введите лимиты. Банки ввели. А что сделали мошенники? Они стали заставлять жертв брать кредиты, сейчас их можно получить нажатием одной кнопки. Причем до ковида этого ведь не было. Соответственно, что делать? Вводятся лимиты на кредиты. И все. То есть этой лазейки, которую нашли мошенники, скоро не будет", - объяснил Голованов.
Отвечая на вопрос, найдут ли мошенники другие лазейки, эксперт сказал, что "пока варианты закончились".
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаТехнологииСергей ГоловановЛаборатория КасперскогоПМЭФ-2024
 
 
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