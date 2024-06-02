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Политолог заявил о форсированной румынизации Молдавии

Политолог заявил о форсированной румынизации Молдавии - РИА Новости, 02.06.2024

Политолог заявил о форсированной румынизации Молдавии

Власти Молдавии под видом евроинтеграции продвигают форсированную румынизацию молдавского народа, такое мнение высказал политолог и историк Александр Кориненко. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:21

2024-06-02T17:21

2024-06-02T17:21

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КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Власти Молдавии под видом евроинтеграции продвигают форсированную румынизацию молдавского народа, такое мнение высказал политолог и историк Александр Кориненко. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Премьер сравнил молдаван с румынскими гражданами венгерской национальности, которые из-за этого признака не перестают быть гражданами Румынии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". "Мы в Молдавии наблюдаем сейчас фальсификацию отечественной истории. Подмена молдавской идентичности румынской, отказ от собственного языка и культурного наследия облегчают процесс поглощения Молдавией Румынией. Не секрет, что сейчас практически все руководство республики являются гражданами соседней страны. Поглощение является главной целью так называемых евроинтеграторов, которые борются с молдавской идентичностью. К сожалению, наши соседи румыны не признают нас народом, который имеет право на собственную землю, на собственную историю. Мы имеем право называть свой родной язык (молдавский) так, как хотим его называть. Сейчас идет форсированная румынизация населения", - сказал журналистам в Кишиневе Кориненко. Политолог отметил, что многие молдавские студенты, обучающиеся по квотам в Румынии, теряют свою идентичность и соглашаются с тем, что они румыны. Кроме того, и в самой Молдавии этот процесс набирает обороты при поддержке зарубежных организаций. "Молодые люди, которые остаются в стране, тоже проходят определенную обработку со стороны неправительственных общественных организаций. Такими, как фонд Сороса и румынскими НКО. Да и руководство Молдавии продвигает румынизацию во всех сферах общества", - отметил Кориненко. Эксперт выразил сожаление, что в образовательной сфере замалчиваются исторические факты о подвигах молдаван, а вместо этого в школах преподают предмет "История румын". Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946143819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, россия, мария захарова