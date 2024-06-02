https://ria.ru/20240602/merdok-1950038572.html
СМИ: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича
СМИ: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича - РИА Новости, 02.06.2024
СМИ: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича
Американский медиамагнат Руперт Мердок в 93 года женился на 67-летней матери бывшей супруги российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:26
2024-06-02T18:26
2024-06-02T18:26
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок в 93 года женился на 67-летней матери бывшей супруги российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой, сообщает таблоид Sun. Газета опубликовала фотографии со свадебной фотосессии новобрачных: Жукова была в элегантном белом платье и держала в руках небольшой букет ландышей, а ее избранник надел на мероприятие темный костюм с белой рубашкой и желтым галстуком с узором. "Девяностотрехлетний Мердок связал себя узами брака с 67-летним молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой после нескольких месяцев отношений", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, пара отпраздновала событие на территории виноградника Мердока в штате Калифорния в присутствии родственников. Газета New York Times со ссылкой на офис Мердока сообщала в марте о планах Мердока жениться на Жуковой. Газета Washington Post со ссылкой на окружение Мердока добавляла, что свадьба состоится 1 июня. В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута. В августе того же года стало известно, что Мердок начал встречаться с 66-летней Еленой Жуковой, молекулярным биологом на пенсии. Он познакомился с ней через свою третью жену Венди Денг, которая, в свою очередь, дружит с дочерью Елены Жуковой Дарьей. Жукова живет в США уже более 30 лет, переехав из России вместе с дочерью в 1991 году. Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.
https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html
https://ria.ru/20240130/abramovich-1924468991.html
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в мире, калифорния, сша, россия, руперт мердок, роман абрамович, 20th century fox, sun, dow jones
В мире, Калифорния, США, Россия, Руперт Мердок, Роман Абрамович, 20th Century Fox, Sun, Dow Jones
СМИ: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича
Sun: медиамагнат Мердок в 93 года женился на матери экс-супруги Абрамовича
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Американский медиамагнат Руперт Мердок в 93 года женился на 67-летней матери бывшей супруги российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой, сообщает таблоид
Sun.
Газета опубликовала фотографии со свадебной фотосессии новобрачных: Жукова была в элегантном белом платье и держала в руках небольшой букет ландышей, а ее избранник надел на мероприятие темный костюм с белой рубашкой и желтым галстуком с узором.
"Девяностотрехлетний Мердок связал себя узами брака с 67-летним молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой после нескольких месяцев отношений", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечается, пара отпраздновала событие на территории виноградника Мердока в штате Калифорния
в присутствии родственников.
Газета New York Times со ссылкой на офис Мердока сообщала в марте о планах Мердока жениться на Жуковой. Газета Washington Post со ссылкой на окружение Мердока добавляла, что свадьба состоится 1 июня.
В конце марта 2023 года сообщалось о помолвке Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута.
В августе того же года стало известно, что Мердок начал встречаться с 66-летней Еленой Жуковой, молекулярным биологом на пенсии. Он познакомился с ней через свою третью жену Венди Денг, которая, в свою очередь, дружит с дочерью Елены Жуковой Дарьей.
Жукова живет в США
уже более 30 лет, переехав из России
вместе с дочерью в 1991 году.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox
, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством D
ow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления корпораций Fox и News. Его место занял сын Лахлан Мердок.