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Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области - РИА Новости, 02.06.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
20:12 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/malkov-1950049035.html
Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области
Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области - РИА Новости, 02.06.2024
Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание к региону, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T20:12
2024-06-02T20:12
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рязань
россия
павел малков
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание к региону, сообщает пресс-служба областного правительства. Патриарх Кирилл в воскресенье совершил великое освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани и литургию в новоосвященном храме. По данным пресс-службы правительства региона, состоялась также встреча патриарха с губернатором Рязанской области. "Ваш визит в Рязанскую область – очень знаковое для нас событие. Благодарим вас за то, что освятили новый храм, для людей это очень важно. В непростое время, когда идет борьба с неофашизмом, понимаем, насколько значимо сейчас духовное и нравственное воспитание человека. Церковь вносит в это большой позитивный вклад. Страна сплотилась, все жители Рязанской области сплотились, чтобы выполнять поставленные задачи", - цитирует Малкова пресс-служба. По словам главы региона, власти совместно с епархией активно работают над тем, чтобы в области восстанавливались церкви и храмы, строились новые. "Понимаем свою ответственность и будем содействовать этому развитию и дальше с вашей помощью и поддержкой", - отметил губернатор. Патриарх Кирилл подчеркнул, что такие исторические центры России, как Рязань, всегда имели и имеют особое культурное и духовное значение для народа, для страны, отмечает пресс-служба. "Для меня Рязань – это особое место, это родина моего духовного отца, без которого бы не состоялся я как патриарх. Митрополит Никодим родился в Рязани, здесь сформировался как личность. Он с особым чувством относился к этому городу. Во многом именно Рязанская земля предопределила его жизненную траекторию с культурной, духовной точки зрения. Радуюсь возможности посетить это место и помолиться здесь. Вам и всем рязанцам желаю восхождения. Положительная динамика развития – это сейчас очень важно для региона и всей нашей страны… Не сомневаюсь, что регион будет развиваться, укреплять духовный, экономический потенциал, благополучие людей будет подниматься на более высокий уровень", - приводятся в сообщении слова патриарха.
https://ria.ru/20240524/proizvodstvo-1948072147.html
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рязанская область, рязань, россия, павел малков, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области

Губернатор Малков поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Рязанской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание к региону, сообщает пресс-служба областного правительства.
Патриарх Кирилл в воскресенье совершил великое освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани и литургию в новоосвященном храме.
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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По данным пресс-службы правительства региона, состоялась также встреча патриарха с губернатором Рязанской области.
"Ваш визит в Рязанскую область – очень знаковое для нас событие. Благодарим вас за то, что освятили новый храм, для людей это очень важно. В непростое время, когда идет борьба с неофашизмом, понимаем, насколько значимо сейчас духовное и нравственное воспитание человека. Церковь вносит в это большой позитивный вклад. Страна сплотилась, все жители Рязанской области сплотились, чтобы выполнять поставленные задачи", - цитирует Малкова пресс-служба.
По словам главы региона, власти совместно с епархией активно работают над тем, чтобы в области восстанавливались церкви и храмы, строились новые.
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"Понимаем свою ответственность и будем содействовать этому развитию и дальше с вашей помощью и поддержкой", - отметил губернатор.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что такие исторические центры России, как Рязань, всегда имели и имеют особое культурное и духовное значение для народа, для страны, отмечает пресс-служба.
"Для меня Рязань – это особое место, это родина моего духовного отца, без которого бы не состоялся я как патриарх. Митрополит Никодим родился в Рязани, здесь сформировался как личность. Он с особым чувством относился к этому городу. Во многом именно Рязанская земля предопределила его жизненную траекторию с культурной, духовной точки зрения. Радуюсь возможности посетить это место и помолиться здесь. Вам и всем рязанцам желаю восхождения. Положительная динамика развития – это сейчас очень важно для региона и всей нашей страны… Не сомневаюсь, что регион будет развиваться, укреплять духовный, экономический потенциал, благополучие людей будет подниматься на более высокий уровень", - приводятся в сообщении слова патриарха.
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Рязанская областьРязанская областьРязаньРоссияПавел МалковПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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