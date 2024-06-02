https://ria.ru/20240602/kvoty-1950018458.html
ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года
ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года - РИА Новости, 02.06.2024
ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года
ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:28
2024-06-02T15:28
2024-06-02T15:40
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса."Продлить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК... начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.В приложенной таблице не изменены установленные ранее на этот год квоты для всех стран, кроме ОАЭ. Для этой страны предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки.При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.
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опек, ангола, оаэ, в мире
ОПЕК, Ангола, ОАЭ, В мире
ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года
ОПЕК+ продлила действующие квоты для стран-участниц до 31 декабря 2025 года
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ОПЕК+ продлил действующие квоты до конца третьего квартала 2025 года, изменил их только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания всех глав альянса.
"Продлить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК... начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.
В приложенной таблице не изменены установленные ранее на этот год квоты для всех стран, кроме ОАЭ. Для этой страны предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки.
При этом, с учетом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы
, общий предельный уровень добычи ОПЕК+ теперь составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.